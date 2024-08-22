Ordu'da kontrolsüz patlatılan dinamit, ilçenin şehre bağlanan yolunu kapattı - Son Dakika
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Ordu'da kontrolsüz patlatılan dinamit, ilçenin şehre bağlanan yolunu kapattı

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Ordu Ünye'de kontrolsüz bir şekilde patlatılan dinamit sebebiyle Ünye ilçesinin Ordu merkez ile olan ulaşımı kapandı.

22.08.2024 17:42
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Ordu'nun Ünye ilçesini il merkezine bağlayan yol, kontrolsüz patlatılan dinamitlerin yol açtığı heyelan sebebiyle trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Ünye yolu kontrolsüz patlatılan dinamitler sebebiyle trafiğe kapandı. Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı görüntülere göre, yol kenarındaki toprak yığınlarının heyelan sonucu yolu kapattığı görülüyor. Yolda kalan vatandaşlar, yolun kontrolsüz dinamitler sebebiyle ulaşıma kapandığını belirtti.

Sabah saatlerinden bu yana kapalı olan yolda çok sayıda aracın beklediği; bazı vatandaşların otobüslerine ve uçaklarına yetişemediği belirtiliyor. Yolun ne zaman ulaşıma açılacağı konusunda açıklama yapılmazken, iş makinelerinin toprak yığınlarını kaldırmaya çalıştığı kaydediliyor.

Muhabir: İzzet Aydın

Ordu\'da kontrolsüz patlatılan dinamit, ilçenin şehre bağlanan yolunu kapattı

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da kontrolsüz patlatılan dinamit, ilçenin şehre bağlanan yolunu kapattı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ahmet Akkaya: Bi işide doğru yapın ha ne var 33 2 Yanıtla
  • Aydın Aydoğdu: Ünye-Ordu yolu değil Ünye-Akkuş yolu 4 1 Yanıtla
  • Halit Erdoğan: Neden patlatma yapıldığını yazsanız iyi olurdu ?? 4 1 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Baya kontrollü olmuş. Olmasa ne olurdu acaba 1 2 Yanıtla

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