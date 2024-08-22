Ordu\'da kontrolsüz patlatılan dinamit, ilçenin şehre bağlanan yolunu kapattı

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Türkiye\'nin konuştuğu Sude\'nin hikayesi tam da tahmin edildiği gibi

Ordu'nun Ünye ilçesini il merkezine bağlayan yol, kontrolsüz patlatılan dinamitlerin yol açtığı heyelan sebebiyle trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Ünye yolu kontrolsüz patlatılan dinamitler sebebiyle trafiğe kapandı. Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı görüntülere göre, yol kenarındaki toprak yığınlarının heyelan sonucu yolu kapattığı görülüyor. Yolda kalan vatandaşlar, yolun kontrolsüz dinamitler sebebiyle ulaşıma kapandığını belirtti.

Sabah saatlerinden bu yana kapalı olan yolda çok sayıda aracın beklediği; bazı vatandaşların otobüslerine ve uçaklarına yetişemediği belirtiliyor. Yolun ne zaman ulaşıma açılacağı konusunda açıklama yapılmazken, iş makinelerinin toprak yığınlarını kaldırmaya çalıştığı kaydediliyor.

Muhabir: İzzet Aydın