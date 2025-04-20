Ordu'da LNG Tankerinde Gaz Kaçağı Tehlikesi

Ordu'da LNG yüklü tankerdeki 'gaz kaçağı tehlikesi' ekipleri harekete geçirdi

ORDU - Ordu'da sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü tankerdeki 'gaz kaçağı tahlikesi', ekipleri harekete geçirdi. Tankerin güzergahında yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, Ordu'dan Samsun istikametine giden Ali Osman Fidan yönetimindeki 35 EP 119 plakalı LNG yüklü tankerden gaz sızıntısı olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri tankeri Kumbaşı Mahallesi'nde durdurdu. Bu esnada bölgede güvenlik önlemleri alınarak, yol ulaşıma kapatıldı. Olay yerine AFAD ve doğalgaz yetkilileri de sevk edildi.

Yapılan incelemelerinin ardından gaz sızıntısının olması gereken bir durum olduğu, tanker içerisinde basınç oluşmaması adına belirli aralıklarla bu işlemin tekrarlandığı anlaşıldı.

Kontrollerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.