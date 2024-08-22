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Ordu'da mandırada yangın

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mandırada çıkan yangında 100 ton saman, bir kamyonet, tarım aracı ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi.

22.08.2024 19:12  Güncelleme: 19:21
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Ordu'da mandırada yangın

Yangında 100 ton saman, bir kamyonet, tarım aracı ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mandırada çıkan yangında 100 ton saman, kamyonet ve tarım araçları zarar gördü.

İlçenin Efirli Mahallesi'nde Mustafa, Mehmet Ali ve Muharrem Yıldırım kardeşlere ait olan mandırada bulunan kamyonette elektik kontağından çıkan yangın, mandıra çevresinde bulunan samanlara sıçradı. Büyüyen yangında yaklaşık 100 ton saman, kamyonet, tarım aracı olarak kullanılan patpat ve traktör römorku yanarak kullanılmaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve OSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlerin yükseldiği alanda çalışma başlattı. OSKİ ekiplerinin tankerler ile su taşıdığı yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın, yakında bulunan ev ile içerisinde yaklaşık 100 adet büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altına alındı. Bu sırada Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla da yangına müdahale etti. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

"Hasar büyük"

Yangını ilk gören ve mandıra sahiplerine haber veren Süleyman Sönmez isimli vatandaş, "Yoldan geçerken kamyonetin altında alev gördüm. Kamyonet de samanların olduğu yere bitişikti. Hemen mandıranın sahiplerine haber verdim. Patoz ile kamyoneti geri çektik, alevler yükselmeye başladı. Sonrasında itfaiye ve muhtarı aradık. Şu anda hasar büyük" dedi.

Öte yandan ekipler yangını söndürerek kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ordu\'da mandırada yangın
Kaynak: İHA

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