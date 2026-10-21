Ordu'da polisin bir haftalık çalışmasında 38 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı

Ordu'da polisin bir haftalık çalışmasında 38 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da son bir haftalık asayiş uygulamalarında 125 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı; farklı suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 24'ü adli mercilere sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 38 şüpheli şahıstan 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 125 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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