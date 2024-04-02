Ordu\'da polis ekipleri araçta ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi

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Ordu'da polis ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde durdurulan bir araçta 2 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ORDU