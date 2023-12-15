 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Sahte Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Sahte Altın Dolandırıcılığı

Ordu'da sahte altınları kullanarak kuyumcuları dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı. 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Ordu\'da Sahte Altın Dolandırıcılığı
15.12.2023 - 12:30,
Abone Ol

Ordu'da, sahte altınları kullanarak kuyumcuları yaklaşık 52 bin TL dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı. Konuyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan bir altın atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli, ellerinde bulunan sahte Cumhuriyet altınlarını kuyumculara satmaya çalıştı. Toplamda 5 altından 4'ünü 2 farklı kuyumcuya satan Z.K. (34) isimli şüpheli, son girdiği işyerinde durumun fark edilmesi üzerine atölye sahipleri ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sahte altını satmak isteyen şüpheli ve olayda kendisine yardım ettiği belirlenen Y.Ş.'yi (36) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuyumculara sahte altın sattılar

Öte yandan Z.K.'nin piyasa değeri yaklaşık 52 bin TL olan 4 adet Cumhuriyet altınını şehirdeki 2 kuyumcuda bozdurduğu, son girdiği atölyede yakalandığı öğrenildi.

Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Altınordu, Ordu, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Sahte Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika


12:54
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım

Son Dakika
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Sahte Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement