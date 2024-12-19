Ordu\'da Sokak Ortasında Tabancalı Saldırı

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Ordu'da sokak ortasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.U. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan G.Ö. ile cep telefonu ile konuşarak tartıştı. Bir süre sonra G.Ö., araç ile M.C.U.'nun olduğu adrese geldi. Burada büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, G.Ö. yanında getirdiği tabanca ile M.C.U.'ya 2 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Şüpheli G.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU