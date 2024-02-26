Ordu'da şüpheli çanta paniği: Patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı - Son Dakika
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Ordu'da şüpheli çanta paniği: Patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı

Ordu'da terk edilmiş bir çanta nedeniyle paniğe neden olan olayda, çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı. Altınordu ilçesinde bulunan dolmuş durağında terk edilen çantayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bomba imha uzmanı ekiplerin incelemelerinin ardından çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatmanın ardından ulaşım ve yaya trafiği normale döndü.

26.02.2024 17:22  Güncelleme: 17:22
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Ordu'da şüpheli çanta paniği

Patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı

ORDU - Ordu'da şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dolmuş durağında terk edilmiş vaziyette duran çantayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, trafik Ordu'dan Giresun ve Samsun istikametine kapatıldı, yayaların geçişine de izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Çantanın patlatılmasının ardından ulaşım ve yaya trafiği normale döndü. Ekipler, çantalardan çıkan eşyaları olay yerinden kaldırdı.

Ordu\'da şüpheli çanta paniği: Patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da şüpheli çanta paniği: Patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı - Son Dakika

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