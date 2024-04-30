Ordu\'da trafik denetimlerinde 15 bin 315 araç kontrol edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 315 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 34 yaralanmalı ve 1 ölümü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 49 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 66 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 96 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 580 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 77 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 119 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 144 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 315 araç kontrol edildi, bin 955 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 35 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU