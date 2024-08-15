Ordu'da trafik denetimlerinde 15 bin 786 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimlerinde 15 bin 786 araç kontrol edildi

Ordu\'da trafik denetimlerinde 15 bin 786 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 15 bin 786 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 2 bin 727 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

15.08.2024 11:13
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 786 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 50 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 30 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 38 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 84 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 756 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 46 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 134 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 213 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 786 araç kontrol edildi, 2 bin 727 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 31 araç trafikten men edildi ve 30 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da trafik denetimlerinde 15 bin 786 araç kontrol edildi - Son Dakika

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