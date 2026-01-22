Ordu\'da otomobiller çarpıştı: 3\'ü ağır 5 yaralı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Perşembe ilçesi Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mina A.'nın (29) kullandığı 52 DG 470 plakalı otomobil ile Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler ağır yaralanırken, Çağrı H.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Çiğdem H. (38) ağır, Asel H. (1) ve Aras H. (7) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU