Ordu\'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli cezaevine gönderildi

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda 8 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo metamfetamin, 9,8 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Ordu'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen 3 farklı çalışma kapsamında 8 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo metamfetamin, 9,8 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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