Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şahıs uyuşturucu maddeden yakalandı ve adli işlem yapıldı.

25.02.2025 16:20
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Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şahsa adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalarda 4 şahsa yönelik yapılan üst aramasında toplamda 4,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Polis, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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