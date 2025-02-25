Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şahsa adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalarda 4 şahsa yönelik yapılan üst aramasında toplamda 4,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU