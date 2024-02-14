Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 208 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 208 araç kontrol edildi

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 208 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 208 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 37 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 54 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Toplamda 16 bin 208 araç kontrol edilirken, 2 bin 596 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 33 araç trafikten men edildi ve 69 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

14.02.2024 10:50  Güncelleme: 10:51
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 208 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 37 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 69 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 102 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 45 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 94 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 630 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 74 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 134 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 176 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 208 araç kontrol edildi, 2 bin 596 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 33 araç trafikten men edildi ve 69 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 208 araç kontrol edildi - Son Dakika
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