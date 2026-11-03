Ordu\'da zabıta denetiminde dilencilik yapan kişinin üstünden 21 bin 932 lira çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 21 bin 932 TL çıktı.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimler kapsamında, Düz Mahalle'de vatandaşlardan para topladığı belirlenen bir kişi takibe alındı. Takip sonucu yakalanan şahıs, zabıta müdürlüğüne götürüldü. Yapılan üst aramasında üzerinden 21 bin 932 lira nakit para çıkan şahsa bin 764 lira idari ceza uygulandı.