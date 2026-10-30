Ordu Fatsa'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu Fatsa'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Ordu Fatsa\'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ilıca Irmağı'nda su debisi yükselirken ırmakta çalışan beton mikserinin sürücüsü mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü güvenli şekilde çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ilıca Irmağı'nda mahsur kalan mikser sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki Ilıca Irmağı'nda yağışlar nedeniyle su debisi yükseldi. Bu esnada ırmak içerisinde çalışan beton mikserinin şoförü Hikmet İvecek (62) mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, şahsı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelIlıcaFatsaOrduSon Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Fatsa'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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