Ordu Kumru'da kaybolan Bayram Köse için 35 kişilik ekip arama başlattı - Son Dakika
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Ordu Kumru'da kaybolan Bayram Köse için 35 kişilik ekip arama başlattı

Ordu Kumru\'da kaybolan Bayram Köse için 35 kişilik ekip arama başlattı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde 2 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Köse için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiyeden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip, Divanitürk ve çevre mahallelerde çalışma yürütüyor.

Ordu'nun Kumru ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Divanitürk Mamaşkırı Mahallesi'nde kendisinden 2 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan Bayram Köse için jandarma, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

Ekiplerin Divanitürk, Korbükü ve Aşağı Mahalle ayrımında sürdürdüğü arama çalışmalarına, Divanitürk Mahallesi Muhtarı Adem Ertağal da destek veriyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Jandarma, Güncel, Eylül, Kumru, AFAD, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu Kumru'da kaybolan Bayram Köse için 35 kişilik ekip arama başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Kumru'da kaybolan Bayram Köse için 35 kişilik ekip arama başlattı - Son Dakika
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