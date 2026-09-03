Ordu Kumru\'da kaybolan Bayram Köse için 35 kişilik ekip arama başlattı

Ordu'nun Kumru ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Divanitürk Mamaşkırı Mahallesi'nde kendisinden 2 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan Bayram Köse için jandarma, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

Ekiplerin Divanitürk, Korbükü ve Aşağı Mahalle ayrımında sürdürdüğü arama çalışmalarına, Divanitürk Mahallesi Muhtarı Adem Ertağal da destek veriyor.