Ordu\'da tarım arazisinde çıkan yangında 5 samanlık yandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 5 samanlık ile meyve ağaçları zarar gördü.

Yangın, ilçenin Beyseki Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuruyan otların da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tarım arazisine ve ormanlık alana yayıldı. Yangında 5 samanlık ile arazide bulunan meyve ağaçları yanarak zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Mesudiye Belediyesi, OSKİ ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının tarım arazisine atılan cam parçaları nedeniyle çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU