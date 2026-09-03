Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık toplarken uçuruma düşen 56 yaşındaki İsa Öğme hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık toplarken uçuruma düşen 56 yaşındaki İsa Öğme hayatını kaybetti

Ordu\'nun Kumru ilçesinde fındık toplarken uçuruma düşen 56 yaşındaki İsa Öğme hayatını kaybetti
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Ordu Kumru-Korgan ilçe sınırındaki fındık bahçesinde çalışan 3 çocuk babası İsa Öğme (56), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan Öğme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi morga kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da, fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kumru- Korgan ilçe sınırındaki bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumru ilçesi Fizme Pelitli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 3 çocuk babası İsa Öğme (56) eğimli arazide fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kayalıklara düşerek ağır yaralanan Öğme için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öğme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğme'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Korgan, Çocuk, Kumru, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık toplarken uçuruma düşen 56 yaşındaki İsa Öğme hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık toplarken uçuruma düşen 56 yaşındaki İsa Öğme hayatını kaybetti - Son Dakika
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