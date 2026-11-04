Ordu Ulubey'de gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok - Son Dakika
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Ordu Ulubey'de gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok

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Ordu Ulubey\'de gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok
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Ordu Ulubey\'de gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında evin büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatından çıktığı değerlendiriliyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece saatlerinde Zeki Güler'e ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evin büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi.

Yangının evin elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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