Ordu Ulubey\'de gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok

Ordu'nun Ulubey ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece saatlerinde Zeki Güler'e ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evin büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi.

Yangının evin elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.