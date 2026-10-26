Ordu Ünye'de denize atlayan gencin cansız bedenine 2,5 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
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Ordu Ünye'de denize atlayan gencin cansız bedenine 2,5 saat sonra ulaşıldı

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Ordu Ünye\'de denize atlayan gencin cansız bedenine 2,5 saat sonra ulaşıldı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki genç, yaklaşık 2,5 saat süren arama çalışmasının ardından iskelenin altında cansız bulundu. Gencin bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan Ünye İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (18) iskelede bulunduğu sırada bir vatandaştan cep telefonunu isteyerek kız arkadaşıyla görüştükten sonra iskelenin ucundan denize atladı. Gencin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 2,5 saat sonra gencin cansız bedenine iskelenin altında ulaşıldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesiİnceleme3. SayfaGüncelÜnyeOrduSon Dakika

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