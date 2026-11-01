Ordu Ünye'de plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Ünye'de plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ordu Ünye\'de plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ordu Ünye\'de plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Haber Videosu

Ordu'nun Ünye ilçesinde plakasız bir motosiklet, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı ve motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobile arkadan çarpan plakasız motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Hendekkuyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametine giden Aslan B. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mahmut Y. yönetimindeki 52 AGV 989 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Aslan B. ile arkasında bulunan Serhan Can E. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve trafik ekipleri plakasız motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiMotosiklet3. SayfaİncelemeOtomobilGüncelÜnyeOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:38
Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye’de görüşmeye hazırım
Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:41
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum
Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 21:02:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Ordu Ünye'de plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android