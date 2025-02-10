Ordu Valisi'nden Sahte Alkol Denetimlerine Artış Müjdesi - Son Dakika
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Ordu Valisi'nden Sahte Alkol Denetimlerine Artış Müjdesi

Ordu Valisi\'nden Sahte Alkol Denetimlerine Artış Müjdesi

Ordu Valisi Muammer Erol, sahte alkollü içkiye yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu. Ankara ve İstanbul'daki ölümler sonrası alınan önlemler kapsamında il genelinde denetimlerin daha hassas bir şekilde yapılacağı belirtildi.

10.02.2025 13:29  Güncelleme: 13:31
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Ordu Valisi Muammer Erol, il genelinde sahte alkollü içkiye yönelik denetimlerin ciddi oranda arttırılacağını söyledi.

İstanbul ve Ankara'da sahte alkollü içki nedeniyle çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklananalar oldu. Vali Muammer Erol, her ay düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'nda, sahte alkollü içkiye yönelik sürdürülen denetimlerin, yaşanan son gelişmelerden sonra daha hassasiyetle sürdürüleceğini belirtti.

"Gelişen durumu da dikkate alarak, denetimleri daha hassasiyetle götüreceğiz"

Vali Muammer Erol, bu hususta sürekli olarak denetimlerin yapıldığını ancak Ankara ve İstanbul'daki gelişmelerin ardından sürecin daha etkili ilerleyeceğini belirterek, "Ankara ve İstanbul'da kaçak alkol nedeniyle vefat edenlerin sayısı artıyor. Bunlardan adli adli işlem yapılanlar ve tutuklananlar da epeyce var. İlimizde de zaten bu bizim denetimler içerisinde sürekli olarak yaptığımız bir şeydi. Kaçak alkollü içki üretimi ve tüketimi ile ilgili bir mücadele yapılıyor ancak bu denetimleri biz il merkezi ve ilçe merkezlerinde önümüzdeki günlerde, büyükşehirlerdeki gelişen durumu da dikkate alarak biraz daha hassasiyetle götüreceğiz. İnşallah ilçelerimizde de açıkta alkol ve içki servisi yapılan yerler sürekli denetleniyor, kapalı alkol satışı yapan bayilerde de özellikle yapılacak. Belki belediyelerin yapmadığı fiyat ve etiket denetimindeki işin bir kısmını biz en azından 'kaçak alkollü içki denetimi' başlığı adı altında yapacağız" dedi.

"Vatandaşlarımız yanlış gördükleri her şeyi bize bildirsin"

Ordu'da huzur ve güvenliği devam ettirmek için vatandaşların bulunacakları ihbarların önemine de değinen Vali Erol, "Burada önemli olan vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına bir sorumluluğu ve onun gerektirdiği gayreti ortaya koyuyor olmak. İnşallah o noktada da hassasiyetimiz olacak. Emniyetimiz ve kaymakamlarımız aracılığı ile bunu hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. Huzur şehri olarak adlandırdığımız Ordu'da daha iyi ne yapma adına ne varsa onun peşindeyiz. Bu manada her türlü bilgi ve gayret desteğine de açığız. Vatandaşlarımız, bildikleri ve yanlış olduğunu düşündükleri ne varsa en kısa sürede 112 Acil Servis Hattı ya da güvenlik birimleri ile paylaşırlarsa, inşallah şehrimizin huzuru devam eder" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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