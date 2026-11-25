Orhangazi'de bir evin deposunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde bir evin deposunda saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken mahallede paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Şık'a ait evin depo bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evin depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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