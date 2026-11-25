Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Şık'a ait evin depo bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evin depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.