Orhangazi\'de Kaza: Araç Bariyerlere Saplandı

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Orhangazi- Bursa karayolun kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Araçtaki iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Karsak Kavşağında otoban ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Adem T. (34) idaresindeki 16 HK 350 plakalı otomobil otoban kavşağı girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde bulunan araç sürücüsü Adem T. ile yanındaki bir kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Polis ekipleri kaza ile tahkikatı devam ediyor. - BURSA