Orhangazi\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yol kenarındaki çöplere takılarak savruldu. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 18: 30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa istikametine giden Bilal Er yönetimindeki motosiklet Orhangazi yakınlarında yol kenarındaki çöp yığıntısına takılarak savruldu. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA