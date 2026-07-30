Orman yangınından kurtarılan buzağının iç ısıtan fotoğrafı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Atatürk Kayalıkları yakınlarında bulunan ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında orman işçisi kurtardığı buzağı ile içler ısıtan fotoğraf çekindi.

Dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının büyümesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri, iş makinesi ve personel katılıyor. Gömeç Belediyesi'ne ait su tankerleri ile çevredeki vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangına destek amacıyla çevre ilçe ve bölgelerden de ilave ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Yangından buzağı kurtarıldı

Yangında orman işçisinin dikkati sayesinde Tırfıllar köyünde bir buzağı kurtarıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekibinden İsmail Akinci ile kurtardığı buzağı beraber fotoğraf çekildi. Kurtarma sonrasında çekilen fotoğraf içleri ısıttı.