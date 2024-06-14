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Orman yangınlarına karşı köylüler uyarıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaylalarda ve orman köylerinde yaşayan vatandaşlar orman yangın ekipleri aracılığı ile uyarıldı.

Adana'da ve çevresinde aşırı sıcak hava ile birlikte orman yangın riski de arttı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının orman yangını için riskli olduğu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları ve yakanların uyarılması, anız, ev önünde bahçede ateş yakılmasının yasak olduğunu belirtti. Orman ekipleri araç ve cami hoparlöründen sık sık uyarı yaparak bölgede orman yangını için uyardı.