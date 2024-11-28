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Ormana yuvarlanan kamyona 4 gün sonra ulaşıldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon kontrolden çıkarak ormana yuvarlandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı kamyona, açılan yol sayesinde yaklaşık 4 gün sonra ulaşıldı.

Kaza yaklaşık 4 gün önce İznik ilçesine bağlı Sarıağıl Mahallesi yakınlarında Kocaeli yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kocaeli istikametine doğru gitmekte olan sebze yüklü kamyon, yağışlı havada kontrolden çıkarak orman içine yuvarlandı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkanları ile araç içinden çıkarak geri döndü. Kamyonun üzerindeki sebzeler ise etrafa saçıldı.

Olayın ardından ormana yuvarlanan kamyona yol olmadığı için ulaşılamayınca devreye İznik belediye ekipleri girdi ve kamyonun bulunduğu noktaya kadar yol açma çalışması yapıldı.

Uçurumdan yuvarlanan kamyon yapılacak çalışma ile bulunduğu yerden alınacak.