Limon bahçesindeki ot yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesi Çaylı Mahallesi'nde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca itfaiye, kolluk kuvveti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, limon bahçesi içerisinde bulunan otların yandığını tespit etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangında yaklaşık 200 metrekarelik otluk alan ile bir elektrik panosu tamamen yanarak zarar gördü. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yangının bitişik parselde bulunan seraya ait elektrik panosunda meydana gelen elektrik arkı sonucu çıktığı değerlendirildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA