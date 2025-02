Oscar Ödüllü Gene Hackman ve Eşi Ölü Bulundu

3.Sayfa

ABD'de Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa evinde ölü bulundu.

ABD'de 60 yıllık kariyerine iki Oscar ödülü sığdıran 95 yaşındaki oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa, New Mexico eyaletine bağlı Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, 34 yıllık evli çiftin yanı sıra köpeklerinin de öldüğünü doğrulandı. Açıklamada, 95 yaşındaki Hackman ile 64 yaşındaki Arakawa'nın cansız bedenlerinin çiftin yardımcıları tarafından yerel saatle 13.45 sıralarında bulunduğu bildirildi.

Çiftin ölümüne ilişkin soruşturma başlatan polis, cinayet şüphesinin olmadığını ancak kesin ölüm nedenin henüz belirlenmediğini açıkladı.

İki Oscar ödülü aldı

Eski bir deniz piyadesi olan ve gür sesiyle tanınan Hackman, 1960'ların başında başlayan uzun kariyeri boyunca 80'den fazla filmin yanı sıra televizyon ve sahnede de rol aldı. İlk Oscar adaylığını 1967 yapımı "Bonnie and Clyde "daki banka soyguncusu Clyde Barrow'un kardeşi rolüyle kazandı. Ayrıca 1971'de "I Never Sang for My Father" ile en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Yönetmen William Friedkin'in gerilim filmi The French Connection'da uluslararası uyuşturucu satıcılarını kovalayan New Yorklu dedektif Popeye Doyle rolüyle yıldızlaştı ve En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Ayrıca 1993 yılında Clint Eastwood'un "Unforgiven" adlı filminde kötü polis rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı ve 1988 yapımı tarihi drama Mississippi Burning filmindeki FBI ajanı rolüyle Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Kendisine teklif edilen rollerin fazla "dedece" olduğunu söyleyerek 70'li yaşlarında emekli olan oyuncunun son önemli rolü 2004 yapımı komedi filmi Welcome to Mooseport oldu.

New Mexico'da yaşayan oyuncu, eşi Arakawa ile 1991 yılında evlendi. - NEW MEXICO