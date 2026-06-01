Osman Abanoz Görevine Döndü

Samsun'un Kavak ilçesinde 5 Eylül 2025 tarihinde geçirdiği kazada yaralanan Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz, tedavi sürecinin ardından görevine yeniden başladı.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle görevinden uzak kalan Osman Abanoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dönüşünü paylaştı. Görevine dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Abanoz, tedavi süreci boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Abanoz paylaşımında, "Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığım Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevime dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen aileme, dostlarıma, doktorlarıma, fizyoterapistlerime, çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden, gençlerimiz ve spor camiamız için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im sağlıkla hizmet etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN