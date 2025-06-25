Osmancık\'ta Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Osmancık ilçesi Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda çıkan örtü yangınını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. - ÇORUM