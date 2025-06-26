Osmancık\'ta Kuru Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Çorum'un Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi Gökbel Bağları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu üzerinde kuru otların tutuşması ile örtü yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın büyümeden söndürüldü. - ÇORUM