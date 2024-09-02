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Osmancık'ta trafik kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'un Osmancık İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaşlı kadıın hayatını kaybetti.

Kaza Osmancık İlçesi'ne bağlı Gecek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi'nden Osmancık istikametine doğru seyir halinde olan Hüsamettin Çakır yönetimindeki 16 KMC 86 plakalı araç, D-100 karayolu Gecek köyü mevkiine geldiği sırada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sadiye Küsnü'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Evinden ekmek almak için çıktığı ve yolun karşısında bulunan fırına gittiği öğrenilen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Hüsamettin Çakır gözaltına alınırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.