Osmaneli Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı

27.05.2026 20:00  Güncelleme: 20:03
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Osmaneli Belediye Başkanı İhsan Yeşilova ve 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Yenişehir ilçesi Bursa-Yenişehir Karayolu Yolören Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Osmaneli Belediye Başkan İhsan Yeşilova yönetimindeki 49 AY 499 plakalı otomobil ile Bekir T. yönetimindeki 11 ACF 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Osmaneli Belediye Başkan İhsan Yeşilova ile Aslı Y. ve Fatma K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

