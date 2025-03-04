Osmaneli\'de Kapalı Alanlarda Sigara Denetimleri: 4 İşletme ve 18 Kişiye Ceza

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Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta Amirliği ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kapalı alanda sigara içme yasağına uymayan 4 işletme ve 18 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta Amirliği ve Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ekipler, 4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü' kanunu kapsamında umuma açık yerlerde sigara ve nargile denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kapalı alanda sigara içme yasağına uymayan ve 'Sigara İçilmez' uyarı levhası bulunmayan 4 işletme ile 18 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Yetkililer, tütün ürünlerinin zararlarını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimlerin önemini vurguladı. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ve yasalara uymayan işletme ve kişilere karşı gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi. - BİLECİK