Osmaniye\'de 14 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan ticari araçta, Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine minivan araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu İmed El M., organize eden Abdulaziz El C. ve Ali H., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan araca ise el konuldu.

Yakalanan 14 göçmen, Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısından sınır dışı edildi. - OSMANİYE