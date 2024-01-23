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Osmaniye'de 14 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 14 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan ticari araçta, Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 3 kişi, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, illegal yollarla ülkeye giriş yapan göçmenler yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, araca el konuldu.

Osmaniye\'de 14 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı
23.01.2024 - 11:05,
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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan ticari araçta, Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine minivan araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu İmed El M., organize eden Abdulaziz El C. ve Ali H., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan araca ise el konuldu.

Yakalanan 14 göçmen, Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısından sınır dışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 14 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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