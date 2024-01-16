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Osmaniye'de 31 ayrı operasyonda 36 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 31 ayrı operasyonda 36 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 31 ayrı operasyonda 36 şüpheli uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise metamfetamin, skunk, sentetik ecza, bonzai, eroin, esrar, para ve esrar ezme aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Osmaniye\'de 31 ayrı operasyonda 36 uyuşturucu satıcısı yakalandı
16.01.2024 - 11:32,
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Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 haftada düzenlediği 31 ayrı operasyonda, 36 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde 31 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 490 gram metamfetamin, 3 kilo 200 gram skunk, 3 bin 414 adet sentetik ecza, 187,22 gram bonzai, 3,59 gram eroin, 1,41 gram esrar, 880 TL para, 1 adet esrar ezme aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de 31 ayrı operasyonda 36 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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