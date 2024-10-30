Osmaniye\'de 33.4 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Osmaniye'de durdurulan otomobilde 33 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de durdurulan otomobilde yapılan aramada 33 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada bagaj kısmında bulunan çuval ve valizin içine saklanmış 33 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mahmut İ. ve Halil A. tutuklandı.