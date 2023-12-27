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Osmaniye'de 60 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 60 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Osmaniye'de durdurulan minibüs ve kargo kamyonunda toplam 60 kilo 600 gram skunk maddesi bulundu. Minibüste 46 kilo 300 gram, kamyonda ise 14 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye\'de 60 Kilo Skunk Ele Geçirildi
27.12.2023 - 13:03,
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Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüs ve kargo kamyonunda toplam 60 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda seyir halinde olan minibüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Minibüste yapılan aramada döşeme altında bulunan gizli bölmede 46 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı noktada hassas burunlu narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada, bir kargo firmasına ait kamyonda, kargoların içerisinde bulunan bir kutuda 14 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Tarsus, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 60 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika


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