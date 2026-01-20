Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Osmaniye\'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti
20.01.2026 01:10  Güncelleme: 01:12
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde meydana gelen asansör kazasında, 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde, Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi bulunan Karaboyun Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, komşu ziyareti için çıktığı apartmandan dönüşte asansörü kullanmak istedi. Bu sırada asansörün olay anında 4'üncü katta asılı kaldığı, kapının açılmasıyla Toklu'nun dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boşlukta bulunan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, aile ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Toprakkale, İnceleme, Osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
