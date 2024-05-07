Osmaniye\'de Asayiş Uygulamalarında 81 Şüpheli Yakalandı, 15 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 81 şüpheli yakalandı, 15 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 81 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, bir miktar iskambil kağıdı, 3900 Türk lirası kumar parası, 229,5 gram 36 parça uyuşturucu uyarıcı madde, 40 uyuşturucu uyarıcı hap, 2 hassas terazi, 10 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden 15 tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE