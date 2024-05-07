Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 81 Şüpheli Yakalandı, 15 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 81 Şüpheli Yakalandı, 15 Kişi Tutuklandı

Osmaniye\'de Asayiş Uygulamalarında 81 Şüpheli Yakalandı, 15 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 81 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve çalıntı motosikletler ele geçirildi. Tutuklanan 15 kişi hakkında işlem başlatılırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

07.05.2024 12:56
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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 81 şüpheli yakalandı, 15 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 81 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, bir miktar iskambil kağıdı, 3900 Türk lirası kumar parası, 229,5 gram 36 parça uyuşturucu uyarıcı madde, 40 uyuşturucu uyarıcı hap, 2 hassas terazi, 10 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden 15 tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 81 Şüpheli Yakalandı, 15 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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