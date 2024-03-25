Osmaniye'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı asayiş uygulamalarında yakalanan 79 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda 79 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 3'ü tabanca, 3'ü tüfek ve 3'ü kurusıkı olmak üzere 9 ruhsatsız silah, 23 tabanca fişeği, 2 kilo 173 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında ise 7 telefon ve çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında 79 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sehan K., bunalıma girerek evinin 8. katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.
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