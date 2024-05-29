Osmaniye\'de Bilge Sitesi davası devam ediyor

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Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi A Blok ile ilgili davada tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı 10 katlı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesulleri Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un yargılanmasına devam edildi. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.İ. ve F.P. ile fenni mesuller A.G. ve H.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunma yapan sanıklardan tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ile Faruk Pilge, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Bilirkişi raporunda belirtilen eksik ve kusurları kabul etmediğini ve binanın projesinde hata olmadığını söyleyen sanık A.G., 1995 yılında ilk inşaat ruhsatı alınırken binanın fenni mesulü olduğunu, 1996'da ise H.K.'nın bu işi yaptığını savundu. A.G., "Bu tarihten sonra benim fenni mesul olarak yargılanmam doğru değildir. 1996'nın nisan ve mayıs ayında inşaata gittiğimde bodrum tabliye betonu döküldüğünü gördüm. Neden benden izin almadıklarını sorduğumda, ustabaşı başlarında H.K.'nın olduğunu, onun kontrol ettiğini söyledi. H.K.'ya gidip durumu sorduğumda da, 'Doğrudur, bundan sonra sorumlu benim. Sen gelmesen de olur' demiştir. Ben de bunun üzerine inşaata bir daha gitmedim" ifadelerini kullandı.

"9 ve 10. katlar için izin alındı ancak proje buna göre yeniden yapılmadı"

2000 yılında inşaat bitinceye kadar oradan geçerken H.K.'yı inşaatta gördüğünü söyleyen A.G., "Projeyi 10 kata kadar hazırlamakla birlikte o zamanki imar durumu 8 kata müsait olduğundan 8 kat ruhsat almıştım, son iki katına çarpı işareti koyarak iptal etmiştim. Aynı projeyi kullanarak 11.10.1996 tarihinde 9 ve 10. kata tadilat ruhsatı almışlardır. Bunu yaparken benden muvafakatname almadılar. İlave kat ruhsatı alınırken mevcut durum hesap edilerek mevut binanın üzerine yapılacak katları mevcut binanın taşıyıp taşıyamayacağı yönünde yeniden proje düzenlenmesi gerekir" dedi.

Fenni mesul H.K. ise, Osmaniye Belediyesince Bilge Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen Deprem Yönetmeliği'ne göre güçlendirilmesi için tebligatta bulunduğunu, ancak kat maliklerinin verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Temmuz tarihine erteledi. - OSMANİYE