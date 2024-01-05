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Osmaniye'de Çalınan Motosiklet Yolda Bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de Çalınan Motosiklet Yolda Bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikleti çalınan İbrahim Akça, şikayetçi olmak için emniyet müdürlüğüne giderken yolda motosikletinin bulunduğunu öğrendi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye\'de Çalınan Motosiklet Yolda Bulundu
05.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:21
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletinin çalındığını polisten öğrenen İbrahim Akça, şikayetçi olmak için emniyet müdürlüğüne giderken yolda motosikletinin bulunduğunu da öğrendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polis ekipleri 80 AFE 862 plaka levhası bulunması üzerine motosikletin çalınmış olabileceğini değerlendirerek, tescil sahibi olan Uzunbanı Caddesi'nde iş yeri bulunan İbrahim Akça ile görüşüp, motosikletin yerinde olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Polis ekiplerinin aramasından sonra Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Mevlana Sokak'ta bulunan evine giden Akça, motosikletinin olmadığını görünce şikayetçi olmak için İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderken, hırsızın yakalandığını ve motosikletinin de bulunduğunu öğrendi. İsmail Ç. (36) isimli şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Motosikletinin çalındığını polisin aramasıyla öğrendiğini söyleyen İbrahim Akça, "Sabah saat 9 gibi emniyet müdürlüğünden polis arkadaşlar aradı, motosikletimin evde olup olmadığını kontrol etmemi söylediler. Eve gittiğimde motosikletin evde olmadığını fark ettim. Motosikletimin çalındığını öğrendim, polis arkadaşlarla birlikte evimin etrafına baktık bulamadık. Emniyet müdürlüğüne şikayetçi olmaya giderken yolda şahsın yakalandığını öğrendim. İfademi verirken de motosikletimin bulunduğunu öğrendim. Düziçi Emniyetine çok teşekkür ederim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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