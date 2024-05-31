Osmaniye'de Ev Hırsızları Göz Göze Geldi - Son Dakika
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Osmaniye'de Ev Hırsızları Göz Göze Geldi

Osmaniye\'de Ev Hırsızları Göz Göze Geldi

Osmaniye'de bir apartmana giren kadın hırsızlar, salonda yatan ev sahibi ile karşılaştı. Hızla kaçan hırsızların anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızların çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi.

31.05.2024 14:55
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Osmaniye'de apartmanda bir eve giren kadın hırsızlar, salonda yatan ev sahibi ile göz göze geldi. Girdikleri dairede ev sahibini gören hırsızlar hızla apartmandan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Güvenpark Sitesi'nde oturan öğretmen Mehmet Canpolat, işten geldikten sonra evinin salonunda dinlendiği sırada dış kapının açıldığını fark etti. Eşinin geldiğini sanan Canpolat kapıya yöneldiği sırada eve giren kadın hırsızlarla göz göze geldi. Girdikleri evde ev sahibi ile karşılaşan S.T. ve Ş.T. ise apartmandan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan S.T. ve Ş.T.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi.

Evde dinlendiği sırada kapı sesini duyduğunu ve eşinin geldiğini sandığını anlatan Mehmet Canpolat, "Okuldan geldikten sonra burada uzanıyordum eşim gelecekti. Bir anda kapı açıldı içeri birisi girdi. Bir baktım siyah elbiseli birisiydi ama eşimin elbisesi değildi. Yabancı olduğunu fark ettim 'kimsin' diye ses çıkardığımda bir anda beni fark etti. Tam ben kapıya döndüm de iki kişi olduğunu fark ettim. Bir kapalı bayanın yanında bir açık bir kadın daha vardı. Hızlı bir şekilde merdivenden aşağıya koştular. Ben de arkadan bağırdım 'gel buraya' falan derken panik yapsınlar, bir şekilde bir yere saklansınlar diye, kaçmasınlar diye. Tam o sürede onların hızlı bir şekilde gittiğini fark edince yakalayamayacağımı anlayınca sitemizin güvenlik görevlisini aradım. 'Binada hırsız var, kapıyı tut' dedim. Sonra biz aşağıya indiğimizde güvenlik görevlisi geldiğinde zaten hırsızlar kaçmıştı. Ama polisler kısa sürede hırsızları yakaladı. Yakalandıklarında üzerlerinde plastik bir alet varmış onlarla kapıları profesyonel bir şekilde açıyorlarmış" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Ev Hırsızları Göz Göze Geldi - Son Dakika

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