Osmaniye\'de Feci Trafik Kazası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen ve 3 kişnin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen genç kadın Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak mevkisinde Mahmut Kevuk (60) yönetimindeki 80 ES 577 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Efkan Doğan'ın kullandığı 80 AZZ 733 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerek şarampole devrildi. Kazada Doğan ailesinin içinde bulunduğu otomobilde sürücü Efkan Doğan, çocukları M.i.D. ve E.A.D. yaralandı. 38 yaşındaki Tuba Doğan ise hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer otomobilde bulunan ve baba ve oğul olduğu öğrenilen Mahmut Kevük (59) ve Mustafa Kevük (28) hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Tuba Doğan yapılan işlemlerin ardından Kadirli ilçesi Şabaplı mezarlığında toprağa verildi. - OSMANİYE