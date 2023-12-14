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Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın, yatak odasındaki elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. H.M.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

14.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 15:24
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Osmaniye'de FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Türkçe öğretmeni kadın, yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

FİZİKİ TAKİP YAPAN EKİPLER YERİNİ BELİRLEDİ

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.G.'nin, Osmaniye'de bir evde saklandığı belirlendi.

ELBİSE DOLABINA SAKLANMIŞ

Evde yapılan adli arama sonucunda hükümlü kadın, yatak odasındaki elbise dolabında açılır-kapanır vaziyetteki düzeneğin arkasındaki gizli bölmede yakalandı. H.M.G. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

İşte operasyon anından kareler;

FETÖ üyesi firari kadın gizli bölmede yakalandı
FETÖ üyesi firari kadın gizli bölmede yakalandı
FETÖ üyesi firari kadın gizli bölmede yakalandı
FETÖ üyesi firari kadın gizli bölmede yakalandı
FETÖ üyesi firari kadın gizli bölmede yakalandı
Osmaniye\'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
Kaynak: İHA
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Osmaniye, Cezaevi, Terör, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı - Son Dakika
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