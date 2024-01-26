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Osmaniye'de Levyeyle Hırsızlık Yapan 2 Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Levyeyle Hırsızlık Yapan 2 Kadın Yakalandı

Osmaniye'de evlerden levyeyle hırsızlık yapan 2 kadın, güvenlik kamerası ve polis çalışmaları sonucunda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda çeşitli değerli eşyalar ve para ele geçirildi. Tutuklanan kadınlar cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de Levyeyle Hırsızlık Yapan 2 Kadın Yakalandı
26.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:15
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Osmaniye'de evlerden levyeyle hırsızlık yapan 2 kadın önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; evlerin kapılarını levye, boru anahtarı ve tornavida yardımıyla kırarak hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Apartmanın içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzlerini gizleyerek apartmana giren 2 kadını fark etti. Ekipler, 2 saatlik sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheli Berfin Ç. ve Zeliha Ç.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kadın hırsız gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 10 çeyrek altın, 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar, 5 bin 200 Türk Lirası ele geçirildi.

Berfin Ç. ve Zeliha Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Levyeyle Hırsızlık Yapan 2 Kadın Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de Levyeyle Hırsızlık Yapan 2 Kadın Yakalandı - Son Dakika
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