Osmaniye\'de Levyeyle Hırsızlık Yapan 2 Kadın Yakalandı

Osmaniye'de evlerden levyeyle hırsızlık yapan 2 kadın önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; evlerin kapılarını levye, boru anahtarı ve tornavida yardımıyla kırarak hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Apartmanın içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzlerini gizleyerek apartmana giren 2 kadını fark etti. Ekipler, 2 saatlik sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheli Berfin Ç. ve Zeliha Ç.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kadın hırsız gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 10 çeyrek altın, 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar, 5 bin 200 Türk Lirası ele geçirildi.

Berfin Ç. ve Zeliha Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE